Scienziati identificano 7 tratti diversi della personalità nei gatti: ecco quali sono

Le persone descrivono i gatti come animali autosufficienti, freddi e distaccati. Chi ha mai avuto uno di questi felini in casa sa che in realtà non è così e anche loro, come gli esseri umani, hanno personalità e comportamenti diversi. Così, in un nuovo studio, gli esperti hanno cercato di delineare i tratti distintivi di queste creature.

"Rispetto ai cani, si sa meno sul comportamento e sulla personalità dei gatti", afferma la veterinaria Salla Mikkola dell'Università di Helsinki in Finlandia. "Le sfide comportamentali più comuni associate ai gatti riguardano l'aggressività e l'eliminazione inappropriata [ovvero quando il gatto urina o defeca in casa]".

A dei proprietari di questi felini è stato chiesto, tramite un sondaggio online, di inserire, tra le altre cose, il sesso, l'età, la razza, il colore del mantello e l'attività principale del loro gatto. Il questionario è stato compilato due volte, così gli scienziati hanno avuto un'accuratezza maggiore.

Alla fine, gli esperti avevano le informazioni di ben 4.316 gatti diversi. Di questi, gli scienziati sono riusciti ad estrapolare cinque tratti della personalità e due tratti comportamentali dei gatti:

Attività/giocosità Paura Aggressione verso gli umani Socievolezza verso gli umani Socievolezza verso gli altri gatti Problemi con la lettiera Toelettatura eccessiva

La razza più timorosa era il Blu di Russia, mentre l'Abissino era quella più docile di tutte, afferma il veterinario Hannes Lohi dell'Università di Helsinki. "Il Bengala era la razza più attiva, mentre il Persiano e l'Esotico erano le più passive. Le razze che mostravano la toelettatura più eccessiva erano il Siamese e il Balinese, mentre la razza Turca Van ha ottenuto punteggi considerevolmente più alti nell'aggressività verso l'uomo e meno socievoli nei confronti dei gatti".

I dati raccolti aiutano gli esperti a capire le personalità dei gatti, oltre a fornire una base da cui possono essere condotte ricerche future. I proprietari dei gatti, invece, rientrano in cinque categorie ben distinte: ecco quali sono.