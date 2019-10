Scienziati identificano i luoghi più sicuri in caso di una pandemia mortale

In che modo l'umanità potrebbe sopravvivere ad una catastrofe mondiale? Come ad esempio un'improvvisa pandemia globale? A farsi questa domanda sono stati alcuni scienziati, ispirati dai peggior scenari apocalittici possibili.

Uno dei modi migliori è quello di trovarsi nel luogo giusto al momento giusto. Ad esempio in qualche luogo isolato dal contagio, come un'isola in mezzo al mare. Con questa allegra prospettiva in mente, gli uomini di scienza hanno identificato i luoghi migliori per sopravvivere in caso di una crisi del genere.

Nella loro ricerca, gli scienziati hanno considerato solo stati sovrani indipendenti riconosciuti dalle Nazioni Unite, senza confini terrestri condivisi con altri stati (senza collegamenti tramite ponti), e con popolazioni di oltre 250.000 persone.

Oltre a ciò, i ricercatori hanno tenuto conto di altre caratteristiche: popolazione nativa, posizione del luogo, disponibilità di risorse naturali e caratteristiche politiche e sociali del rifugio scelto. Hanno poi identificato 20 luoghi, ma tre in particolare si sono distinti in base ai loro punteggi (con un voto tra 0 e 1).

A vincere sono state le nazioni insulari dell'Australia (che hanno ricevuto un voto di 0.71) seguite dalla Nuova Zelanda (0.68) e dall'Islanda (0.64). Questi luoghi "sembrano avere le caratteristiche necessarie per agire come un rifugio efficace di fronte a una catastrofica pandemia globale", scrivono gli autori nel loro articolo.

A parte questi tre, tutti gli altri ipotetici rifugi hanno segnato meno di 0.50 (ad esempio Giappone, Barbados, Cuba, le Figi e la Giamaica). "Molte delle nazioni insulari esaminate mancavano di risorse indipendenti, comprese le forniture energetiche, e mancavano anche capitale sociale e stabilità politica per rendere probabile una cooperazione post-catastrofe efficace", afferma il team.

Il team non ha considerato le piccole isolette sperdute che si trovano in mezzo al mare poiché non potrebbero, in alcun modo, ricostruire una società tecnologica a causa una carenza di persone esperte tra le loro fila.

Nonostante questa classifica sia molto opinabile, valutare tutte le opzioni disponibili in un determinato contesto è molto importante. "È come una polizza assicurativa", afferma Nick Wilson dell'Università di Otago. "Speri di non aver mai bisogno di usarla, ma se dovesse verificarsi un disastro, la strategia deve essere stata messa in atto in anticipo."