Scienziati immortalano il cimitero cosmico che si trova vicino al centro della Via Lattea

Grazie al telescopio Murchison Widefield Array (MWA) possiamo vedere come sarebbe la nostra galassia se gli occhi umani potessero vedere le onde radio. Utilizzando lo strumento, degli astronomi hanno ricreato delle immagini a dir poco spettacolari di alcune "stelle morte" che si trovano al centro della Via Lattea.

Il lavoro è stato condotto dalla dottoressa Natasha Hurley-Walker, che ha elaborato le immagini utilizzando il Pawsey Supercomputing Centre. "Questa visione cattura le emissioni radio a bassa frequenza dalla nostra galassia, osservandole nei minimi dettagli e nelle strutture più grandi", afferma l'astrofisica. "Le nostre immagini osservano direttamente nel bel mezzo della Via Lattea, verso una regione che gli astronomi chiamano il centro galattico".

Usando le immagini, Hurley-Walker e colleghi hanno scoperto i resti di 27 enormi stelle che sono esplose in supernovae alla fine della loro vita. A differenza di altri strumenti, il MWA può trovare gli scoppi stellari più vecchi, più lontani o in ambienti isolati.

Le supernovae osservate sono molto varie. Alcune sono insolite, trovate in una regione di cielo in cui non ci sono stelle massicce, un'altra è "passata a miglior vita" circa 9.000 anni fa e potrebbe essere stata osservata dalla popolazione indigena dell'Australia, mentre altre ancora sono molto vecchie e potrebbero tornare molto utile per conoscere il passato della Via Lattea.

Il telescopio MWA è il precursore del più grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometer Array, che dovrebbe essere costruito in Australia e in Sudafrica dal 2021. "Il MWA è perfetto per trovare questi oggetti, ma è limitato nella sua sensibilità e risoluzione." Mentre lo SKA, costruito nello stesso luogo del suo precursore, sarà migliaia di volte più accurato, permettendo una risoluzione senza precedenti.

Solo uno dei tantissimi strumenti di prossima generazione che vedranno la luce nel prossimo futuro. Non vediamo l'ora.