Scienziati individuano apparentemente un oggetto 7 volte più veloce della luce

Nel 2017 alcuni scienziati della NASA hanno osservato una spettacolare collisione di due stelle di neutroni che ha rilasciato un getto di radiazioni talmente potente che - secondo un comunicato della stessa agenzia spaziale americana - l'energia rilasciata era "paragonabile a quella di una supernova".

I dati dell'evento sono stati ricevuti soltanto recentemente a causa della complessità della registrazione e, tra le tante scoperte, si è osservato qualcosa viaggiare più veloce della luce. Impossibile secondo la fisica di oggi, ma anche a questo gli addetti ai lavori sono riusciti a dare una spiegazione assolutamente ragionevole.

L'avvenimento è stato chiamato GW170817 ed è stato osservato con il leggendario telescopio spaziale Hubble. Inizialmente, dalle osservazioni dello strumento, sembrava che i getti causati da questo scontro immane viaggiassero a una velocità sette volte superiore a quella della luce (a proposito, qual è la vera velocità della luce?).

Come si spiega qualcosa del genere?

Gli scienziati attribuiscono questa discrepanza a un fenomeno noto come moto superluminale. In sostanza, poiché il getto si avvicina al nostro pianeta quasi alla velocità della luce, e mentre si muove verso di noi ad altissima velocità continua ad emettere della luce, questa a sua volta impiegherà meno tempo a raggiungere il nostro pianeta, facendo sembrare che si muova più velocemente di quanto non sia in realtà.

I dati reali, infatti, affermano che i getti dell'evento abbiano raggiunto una velocità 99,97% quella della luce. Non male.