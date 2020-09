Scienziati individuano il gene che regola il desiderio sessuale negli uomini

I ricercatori della Northwestern University hanno identificato il gene che regola la libido maschile. Grazie a questa scoperta, pubblicata sulla rivista Endocrinology, si potranno a sviluppare nuove cure per i trattamenti per gli uomini che sperimentano una mancanza di desiderio sessuale... o per chi ne ha troppa.

La chiave dell'eccitazione sessuale maschile risiede nella conversione del testosterone in estrogeni nel cervello da parte di un enzima chiamato aromatasi. Il gene che codifica per l'aromatasi è chiamato anche come Cyp19a1 ed è espresso sia nel cervello che nei testicoli.

Il ruolo che questo enzima svolge nel cervello non è mai stato completamente studiato. Così i ricercatori hanno creato due tipi di topi geneticamente modificati, una delle quali era completamente priva del gene Cyp19a1 e quindi non aveva aromatasi né nel cervello né nei testicoli, mentre l'altra mancava di questo gene solo nel tessuto cerebrale.

Quando venivano messi in gabbie con femmine in ovulazione, i topi maschi senza aromatasi non facevano alcun tentativo di accoppiamento. Quelli a cui mancava l'aromatasi solo nel cervello tendevano ad accoppiarsi solo la metà delle volte rispetto ai normali topi maschi. Questa scoperta suggerisce che la conversione del testosterone in estrogeni nel cervello gioca un ruolo importante nella regolazione del desiderio sessuale.

"Per la prima volta, abbiamo dimostrato in modo conclusivo che la conversione del testosterone in estrogeni nel cervello è fondamentale per mantenere la piena attività sessuale o desiderio nei maschi", afferma l'autore dello studio Serdar Bulun. Questo nuovo lavoro potrebbe portare a nuove terapie mirate per uomini con un desiderio sessuale insolitamente basso o eccessivamente alto.