Gli scienziati hanno intenzione di esplorare questi misteriosi e spaventosi 'buchi marini'

Nascosto lungo la costa della Florida, è possibile osservare un buco nell'acqua, una dolina marina. Si tratta di un fenomeno che "ingoia" intere porzioni di terra e qualunque cosa ci sia sopra. A causa della loro posizione, esplorarli è molto difficile e complicato... tuttavia un gruppo di esperti vuole farlo ugualmente.

L'esplorazione di questi anfratti marini, infatti, rappresenta una preziosa opportunità per gli scienziati per saperne di più su che tipo di forme di vita e condizioni subacquee si trovino in queste formazioni marine uniche. Con questo in mente, un team di scienziati ha intenzione di esplorare la dolina marina "Banana verde" situata sulla piattaforma continentale al largo della costa della Florida.

Il progetto sponsorizzato dal NOAA dispiegherà subacquei e apparecchiature di monitoraggio nella Banana Verde, che si apre a 47 metri sotto la superficie del mare e si estende fino a una profondità di circa 130 metri. L'obiettivo è esaminare quali microbi vivono all'interno di questo colossale buco e misurare i livelli di nutrienti nella colonna sottomarina.

Il prossimo obiettivo è l'esplorazione di un altro buco del genere, sensibilmente più piccolo, con un bordo di 34 metri sotto la superficie dell'oceano, che si estende per circa 72 metri al di sotto di essa. "La chimica dell'acqua marina nei fori è unica e sembra interagire con le falde acquifere e possibilmente con gli strati delle falde acquifere. Questo collegamento contribuisce alla conoscenza del ciclo del carbonio tra superficie e falde acquifere."

Insomma, staremo a vedere quello che scopriranno gli scienziati.