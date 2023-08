Scienziati intrappolano la luce all'interno di un magnete

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha dimostrato che intrappolare la luce all'interno di materiali magnetici può notevolmente migliorare le loro proprietà intrinseche, aprendo la strada a nuove applicazioni tecnologiche.

Gli scienziati del City College di New York hanno costruito un magnete stratificato che contiene eccitoni, quasiparticelle note per le loro robuste interazioni ottiche. Così, quando un campo magnetico esterno viene applicato a questo nuovo materiale, gli eccitoni cambiano le loro proprietà causando una modifica dell’intero materiale. Ad esempio, se sottoposto a un campo magnetico esterno, il materiale può alterare la sua capacità di riflettere certe frequenze di luce, cambiando quindi completamente il suo colore.

Effetti come questi, noti come risposte magneto-ottiche, sono noti da tempo e trovano applicazione nella realizzazione di varie tecnologie, dai laser magnetici agli innovativi dispositivi di memoria MRAM, fino alle futuristiche batterie quantistiche che non si scaricano mai. Tuttavia, "normalmente la luce non risponde molto al magnetismo", ha detto V. M. Menon, che ha guidato lo studio. "Per questo motivo, le applicazioni tecnologiche basate sugli effetti magneto-ottici richiedono spesso l'implementazione supporti di rilevamento molto sensibili".

Questa ricerca dimostra che in futuro sarà possibile fare a meno di questi strumenti ausiliari, un primo passo verso dispositivi straordinari che sfrutteranno il potere combinato di luce e magnetismo.