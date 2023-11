Gli scienziati stanno lavorando ai primi 'bambini dello spazio', ecco come

La nascita di un bambino nello spazio. Una startup innovativa, Spaceborn United, sta lavorando con dedizione per rendere possibile ciò che una volta era considerato impossibile: la concezione e la nascita naturale di un bambino su Marte. È fondamentale affrontare la sfida della riproduzione in ambienti extraterrestri, secondo gli esperti.

Il team di Spaceborn United, guidato dall'imprenditore olandese Egbert Edelbroek, ha sviluppato un dispositivo che ricorda un mini laboratorio di fecondazione in vitro. Questo dispositivo, che fertilizza l'ovulo e fa crescere l'embrione risultante, è progettato per replicare la gravità terrestre attraverso una rotazione costante. Attualmente, il team sta sperimentando con gameti di topo e prevede di passare alla riproduzione umana in futuro.

L'obiettivo è inviare campioni di topo nello spazio entro la fine del 2024 e, successivamente, embrioni umani. Tuttavia, la strada verso questo traguardo è costellata di sfide e perplessità. Un esperimento recente ha mostrato che, sebbene sia tecnicamente fattibile far crescere embrioni nello spazio, le condizioni non sono ideali.

La percentuale di embrioni di topo che hanno raggiunto lo stadio di blastocisti nello spazio è significativamente inferiore rispetto a quelli cresciuti in un ambiente di gravità artificiale o sulla Terra. Questi risultati sollevano interrogativi sulla fattibilità e l'etica di concepire e far crescere un bambino in un ambiente così ostile come lo spazio, dove la radiazione cosmica, l'assenza di un'atmosfera protettiva e la gravità ridotta potrebbero avere effetti deleteri sul corpo umano.

Di fronte a questi ostacoli, alcuni sostengono che forse l'umanità è destinata a rimanere ancorata al suolo, ammirando le stelle dalla sicurezza del nostro pianeta.