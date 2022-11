Alcuni scienziati sono al lavoro per creare il pezzo di cioccolata perfetto

Il cioccolato è davvero un alimento affascinante. Lo riscaldi e si scioglie. Lo raffreddi di nuovo e si solidifica, ma potrebbe non avere la stessa struttura. Proprio per questo motivo alcuni scienziati dell'Università di Amsterdam stanno lavorando per creare il pezzo perfetto.

Gli addetti ai lavori hanno riscaldato con cura una miscela di cioccolato, aggiunto del cioccolato freddo e ripetuto fino a ottenere la miscela desiderata, dopodiché l'hanno inserita in una stampante 3D. In sostanza, quello che hanno fatto è rendere la deliziosa pietanza un metamateriale, ovvero dei materiali progettati per avere proprietà che non sono presenti in natura.

Il dolciume è stato successivamente testato meccanicamente con attrezzatura da laboratorio e 10 fortunati partecipanti impiegati per l'assaggio. Gli scienziati hanno studiato le proprietà di rottura del cioccolato che, hanno scoperto, dipendevano dalla direzione del morso. Quando il morso veniva dall'alto, apparivano crepe multiple, impilate l'una sull'altra, ma quando il morso arrivava perpendicolarmente, di solito appariva solo una crepa.

La maggior parte delle persone apprezza una facile rottura della pietanza e quindi, per progettare un pezzo più accattivante, gli addetti ai lavori lo hanno "programmato" per farlo rompere più facilmente. I ricercatori hanno sperimentato varie forme e hanno scoperto che, più è intricata, più la gente apprezza il dolciume, anche a causa del rumore mentre si morde.

Come se non bastasse, i ricercatori hanno lavorato con modelli matematici per ottimizzare la forma rispetto alle crepe, nonché la resistenza alla rottura da varie direzioni, così da creare un cioccolatino non troppo duro e non troppo morbido. Uno studio un po' fine a se stesso, certo, ma che dimostra di come l'industria alimentare stia diventando "più attenta" a certi meccanismi.

