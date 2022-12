Gli scienziati sono al lavoro per estrarre il DNA storico dal vero Dracula

Il conte Dracula è una figura immaginaria creata dalla penna di Bram Stoker nel 1897. Il soggetto da cui si è ispirato lo scrittore, però, sembra essere Vlad III di Valacchia, chiamato anche Vlad l'Impalatore (ma non solo), che aveva la reputazione di uomo crudele e sanguinario. Ora gli scienziati stanno cercando di estrarre il suo DNA.

No, state tranquilli, gli addetti ai lavori non vogliono clonare l'impalatore, ma vogliono solo "costruire un'immagine della composizione fisica del signore della guerra valacco e anche avere un'idea delle condizioni climatiche in cui viveva."

Al giorno d'oggi, infatti, la tecnologia riesce a ricreare gli attributi fisici di una persona utilizzando solo un campione del suo codice genetico: il sesso, il colore degli occhi, il colore dei capelli, la carnagione, le lentiggini, la tendenza al sovrappeso e anche alcune caratteristiche e dimensioni del viso con una certa verosimiglianza.

Gli scienziati, per l'appunto, affermano di aver gestito l'estrazione di tracce biochimiche da una lettera firmata da Vlad l'Impalatore dove sono stati trovate molecole come proteine ​​e metaboliti. "Queste molecole sono più stabili del DNA e forniscono maggiori informazioni sulle condizioni ambientali, la salute, lo stile di vita, l'alimentazione della persona storica", affermano infine Gleb e Svetlana Zilberstein al The Guardian.

Con il DNA, pensate, è stato possibile perfino ricostruire il ritratto di una famiglia di Neanderthal.