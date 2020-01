Scienziati al lavoro su una struttura capace di produrre ossigeno dalla polvere lunare

La Luna ha un sacco di ossigeno, tutto mescolato con la polvere sulla superficie sotto forma di ossidi. L'obiettivo degli scienziati è quello di estrarlo, così da permettere ai futuri astronauti di utilizzarlo. Lo scorso anno si stava già sperimentando un metodo: adesso, si proverà ad utilizzare un impianto a larga scala.

"Essere in grado di acquisire ossigeno dalle risorse trovate sulla Luna sarebbe ovviamente estremamente utile per i futuri coloni lunari, sia per la respirazione che per la produzione locale di carburante per missili", afferma il chimico Beth Lomax dell'Università di Glasgow. La struttura, istituita presso l'European Space Agency's European Space Research and Technology Centre nei Paesi Bassi, utilizzerà la tecnica sviluppata da Lomax e dai suoi colleghi.

Tra il 40-45% del peso della regolite lunare è dato dall'ossigeno. Il procedimento, può estrarre fino al 96% dell'ossigeno dalla regolite e, come ulteriore vantaggio, il materiale rimasto da questo processo è un mix di leghe metalliche. "Questa è un'altra utile linea di ricerca per vedere quali sono le leghe più utili che potrebbero essere prodotte e a che tipo di applicazioni potrebbero essere applicate", dichiara la scienziata dei materiali Alexandre Meurisse dell'Agenzia spaziale europea. "Potrebbero essere stampati in 3D direttamente, per esempio, o avrebbero bisogno di essere raffinati? La combinazione precisa di metalli dipenderà da dove viene prelevata la regolite sulla Luna. Ci sarebbero differenze regionali significative."

L'obiettivo finale, ovviamente, è quello di sviluppare una struttura che potrebbe operare sulla Luna usando vera regolite, non il simulante terrestre. "L'ESA e la NASA stanno tornando sulla Luna con missioni con equipaggio, questa volta con l'intenzione di rimanere", annuncia Tommaso Ghidini, capo della divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell'ESA. "Di conseguenza stiamo spostando il nostro approccio ingegneristico a un uso sistematico delle risorse lunari in situ."