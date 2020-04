Scienziati a lavoro su un vaccino contro il COVID-19 partendo da quello del morbillo

Attualmente, sono circa 115 i vaccini in tutto il mondo che gli scienziati stanno studiando in laboratorio per combattere il nuovo coronavirus. L'Istituto Pasteur della Francia, ad esempio, sta lavorando a un vaccino contro il morbillo modificato per "ingannare" il corpo e far produrre anticorpi contro il nuovo il Sars-CoV-2.

L'Istituto Pasteur ha una lunga storia nella lotta alle malattie infettive: prende il nome da Louis Pasteur, il biochimico francese che sviluppò vaccini contro l'antrace e la rabbia. L'Istituto Pasteur negli anni ha fatto progressi rivoluzionari contro la febbre tifoide, la tubercolosi, la poliomielite, la febbre gialla, l'HIV e molto altro.

Attualmente, infatti, quasi tutti i 133 dipartimenti del campus di Parigi sono concentrati sulla pandemia di COVID-19. A gennaio, gli scienziati di Pasteur hanno completato il primo sequenziamento completo del genoma del coronavirus in Europa, pochi giorni dopo la segnalazione dei primi casi della malattia in Francia.

Il team di Frédéric Tangy, capo del laboratorio di un dipartimento dell'istituto, sta modificando un vaccino contro il morbillo standard per includere una singola proteina SARS-CoV-2. Sperando che scateni una risposta immunitaria equivalente a quella dell'attuale vaccino MMR che protegge da morbillo, parotite e rosolia.

"Ogni fabbrica al mondo può produrre un vaccino per il morbillo", afferma Tangy. Se lo studio dovesse rivelarsi incoraggiante, i partner dell'istituto presso il Centro per la ricerca sui vaccini dell'Università di Pittsburgh potrebbero iniziare la sperimentazione sugli animali nel giro di pochi mesi. L'uomo prevede che il vaccino potrebbe iniziare a essere testato su persone entro un anno. I ricercatori, infatti, hanno bisogno di tempo sufficiente per poter verificare la presenza di effetti collaterali in modo da poterli prevenire o mitigare.