Scienziati localizzano luoghi migliori su Marte in cui atterrare e trovare l'acqua

Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters aiuterà la NASA a creare una mappa del ghiaccio d'acqua che si trova sotto la superficie del Pianeta Rosso, addirittura, in alcuni luoghi, dopo solo 2.5 centimetri di profondità nel suolo.

Una mappa del genere potrà aiutare l'agenzia spaziale americana a capire in che punto del pianeta atterrare. L'acqua sarà indispensabile per il sostentamento degli astronauti e per essere utilizzata come carburante. La NASA chiama questo concetto "utilizzo delle risorse in situ", ed è un fattore importante nella selezione dei siti di sbarco su Marte.

Gli autori del nuovo articolo hanno utilizzato i dati del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) e del Mars Odyssey orbiter della NASA, per localizzare il ghiaccio d'acqua che potrebbe essere alla portata degli astronauti una volta arrivati sul Pianeta Rosso. "Non c’è bisogno di un escavatore per trovare questo ghiaccio. Si può usare una pala", afferma l'autore principale dello studio, Sylvain Piqueux del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

L'acqua non potrebbe durare a lungo a causa della sottile aria di Marte; con così poca pressione, infatti, evaporerebbe subito. I dati ottenuti dagli addetti ai lavori localizza il ghiaccio d'acqua sia ai poli marziani che alle medie latitudini. Tuttavia, sul Pianeta Rosso ci sono pochi luoghi di atterraggio per gli astronauti.

La destinazione più allettante e più osservata si chiama Arcadia Planitia e si trova nell'emisfero settentrionale, dove il ghiaccio si trova a circa 30 centimetri sotto la superficie. "Più cerchiamo il ghiaccio vicino alla superficie, più ne troviamo", afferma Leslie Tamppari, scienziata del progetto MRO del JPL. "L'osservazione di Marte con più veicoli spaziali nel corso degli anni continua a fornirci nuovi modi per scoprire questo ghiaccio". Altri strumenti "invaderanno" il Pianeta Rosso nei prossimi anni e, quasi sicuramente, effettueranno nuove e allettanti scoperte. Non vediamo l'ora.