Gli scienziati hanno trovato il metodo migliore per far addormentare i bambini

Vi siete mai chiesti cosa placava le vostra urla pregne di collera quando eravate neonati? Il tintinnio delle chiavi? Le passeggiate in auto? I chilometri attorno al tavolo in braccio ai nostri genitori? Ebbene, uno nuovo studio sembra aver individuato il metodo migliore per addormentare e calmare i bambini in fasce.

Secondo la ricerca, se credi di calmare tuo figlio, stando seduto e tenendolo fra le braccia, stai sbagliando tutto. La staticità nei neonati incentiva l’aumento della frequenza cardiaca, cosa che avviene di meno con delle belle camminate. Per dimostrare ciò, sono stati presi in esame un gruppo di bebè, con i loro genitori, e sottoposti a delle passeggiate da minimo cinque minuti. Affinché il test sia valido, ogni genitore è partito con il proprio pargolo già piangente.

Quasi la metà dei partecipanti all’esperimento è riuscita far addormentare i bambini, indipendentemente dalla luce a cui erano esposti. Ma ecco che arriva la tredicesima fatica di Ercole: come mettere a letto un neonato che dorme? Tutti i genitori sanno che questo è il momento più importante per la determinazione di una notte senza risvegli traumatici. Il test sembra ovviare anche a questo problema: dei 13 bambini che si erano lasciati trasportare da Morfeo, solo nove hanno mantenuto il sonno una volta posti nel letto.

Cosa avevano fatto i genitori per ottenere questo risultato? Vi sembrerà paradossale: si sono semplicemente seduti dopo la passeggiata, per altri cinque minuti. Ovviamente, ogni bambino è diverso, ma in generale sembra esserci qualcosa nel movimento costante del camminare che calma i bambini. È doveroso specificare che la ricerca è stata condotta solo sulle madri e non tutte hanno mantenuto un tono di voce uniforme, probabilmente a causa delle urla spaccatimpani dei loro bambini. Questo metodo è stato riconosciuto con il nome di walk-sit.

