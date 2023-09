Scienziati mettono del caffè nel cemento e scoprono qualcosa di sorprendente

Alcuni ricercatori australiani hanno scoperto un metodo per aumentare notevolmente la resistenza del calcestruzzo. Il segreto? Aggiungere all'impasto dei fondi di caffè carbonizzati. La nuova ricetta potrebbe risolvere due problemi allo stesso tempo.

Normalmente, i prodotti organici come i fondi di caffè non possono essere aggiunti direttamente al calcestruzzo perché rilasciano sostanze chimiche che indeboliscono la resistenza del materiale da costruzione. Per questo motivo, utilizzando bassi livelli di energia, il team di ricercatori ha riscaldato il caffè a oltre 350°C privandolo dell'ossigeno.

Da questo processo, chiamato pirolisi, si ottiene un carbone poroso e ricco di carbonio, chiamato biochar, che può formare legami e quindi incorporarsi nella matrice di cemento, aumentandone la resistenza del 30%.

Ogni anno nel mondo si producono oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti dal caffè che, per la maggior parte, finiscono in discarica. Lo smaltimento degli scarti del caffè genera grandi quantità di gas serra, tra cui metano e anidride carbonica, che contribuiscono al cambiamento climatico.

Allo stesso tempo, anche l’espansione del mercato edilizio ha profonde ripercussioni sull’ambiente. Per soddisfare la crescente domanda delle materie prime necessarie all’industria delle costruzioni, stiamo incessantemente estraendo sabbia naturale dai fiumi.

Gli scienziati stanno ancora valutando le prestazioni del loro nuovo prodotto, che potenzialmente potrebbe limitare gli impatti ambientali su due fronti. Secondo gli autori della ricerca, "con un approccio di economia circolare, potremmo evitare che il caffè finisca in discarica e preservare meglio risorse naturali come la sabbia".