Scienziati mettono sequenza di Fibonacci in PC quantistico e succede qualcosa di strano

Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, dei fisici hanno creato una sequenza di impulsi laser che imitava la sequenza di Fibonacci su un computer quantistico e hanno avuto un risultato sicuramente inaspettato: hanno creato una nuova fase della materia durante il processo.

Si tratta di una scoperta potenzialmente molto importante, poiché potrebbe consentire ai computer quantistici di essere molto più affidabili, visto che al giorno d'oggi questi calcolatori non riescono a mantenere i qubit (ovvero i "bit quantistici") nel loro stato.

Ci spieghiamo meglio: nel linguaggio della programmazione dei computer di oggi i bit possono essere o 1 o 0, ma con la tecnologia quantistica questi possono essere sia uno che zero allo stesso tempo, consentendo potenzialmente ai computer quantistici di eseguire calcoli molto più avanzati che richiedono meno tempo rispetto ai computer classici.

Tuttavia questi calcolatori non sono affidabili perché i qubit richiedono un ambiente estremamente controllato in cui una leggera perturbazione, come un minuscolo cambiamento di temperatura, potrebbe far perdere i loro stati quantistici e - soprattutto - le loro informazioni.

Ed è qui che entra in "soccorso" la nuova scoperta fatta dai fisici.

Un qbit di dieci atomi manteneva il suo stato quantico per 1,5 secondi, ma quando gli esperti hanno puntato quegli atomi con un impulso di luce laser sulla melodia dei numeri di Fibonacci, la loro durata è aumentata a 5,5 secondi.

"Quello che ci siamo resi conto è che usando sequenze quasi periodiche basate sul modello di Fibonacci, puoi fare in modo che il sistema si comporti come se ci fossero due direzioni del tempo distinte", ha dichiarato l'autore principale dello studio Philip Dumistrescu, ricercatore presso il Flatiron Institute's Center for Computational Quantum Physics.

Quando si sparano impulsi laser seguendo questa sequenza, i bit quantistici agiscono come una sorta di quasicristallo.