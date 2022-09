Scienziati hanno misurato il livello di 'godimento' dei capibara durante il bagno

I capibara, i roditori più grandi del mondo, sono delle creature davvero amichevoli e negli ultimi tempi sono diventati popolari negli zoo di tutto il mondo, soprattutto in Giappone. Nella terra del Sol levante sono delle vere e proprie star, che vengono riprese sui social molto spesso mentre si rilassano in un bagno caldo.

Poiché in Giappone c'è molto freddo in inverno, i capibara sono stati spinti quasi per caso a fare i bagni caldi... ma incredibilmente sembra essere una cosa che amano alla follia. Tuttavia, poiché alcuni scienziati non erano sicuri, il professore di zoologia Tohru Kimura della Yamaguchi University, insieme al suo studente Kengo Inaka, ha cercato di capire se le creature amassero davvero i bagni caldi.

Non esistono molti animali che si rilassano all'interno delle terme, ma questi roditori sembrano far parte di questa categoria. Così come potrete osservare nell'immagine in calce alla notizia, dopo essere entrati nella pozza calda le creature abbassano le loro palpebre pacificamente, indicando che si trovano in uno stato di relax.

Non solo: è stato osservato anche un altro beneficio inaspettato. La pelle dei capibara, che diventa secca e ruvida durante l'inverno giapponese, diventa più lucida e idratata dopo un bagno caldo e l'effetto persiste per settimane. "Questo esperimento dimostra che le sorgenti termali hanno avuto un effetto dermatologico significativo sulla base della valutazione per la pelle a Capibara. Questi risultati forniscono un potenziale che porta a scoprire gli effetti migliorabili dei bagni termali sulla pelle umana" afferma infine Kimura sulla rivista Nature.