Scienziati hanno mutato orribilmente questi ragni... in nome della conoscenza

In un nuovo studio, degli scienziati hanno preso alcuni ragni della famiglia dei Folcidi e hanno modificato geneticamente una caratteristica che li rende molto "famosi": le loro gambe. In inglese queste creature sono conosciute come "Daddy Long Legs" a causa delle conformazione delle zampe lunghissime di questi aracnidi.

Il nuovo obiettivo degli esperti era quello di accorciare le gambe nel tentativo di studiare l'evoluzione dei genomi degli aracnidi nel tempo. Uno studio del genere potrebbe rafforzare la nostra conoscenza della genetica, ma i risultati ottenuti - così come potrete osservare in calce alla notizia - sono davvero inquietanti.

Gli esperti, guidati da Guilherme Gainett dell'Università del Wisconsin-Madison, hanno utilizzato una tecnica chiamata "interferenza dell'RNA" per disattivare una coppia di geni associati allo sviluppo delle gambe in centinaia di embrioni della creatura. Sei delle otto gambe dell'aracnide erano sottosviluppate e molto più corte del normale.

Gli arti, secondo quanto si evince dallo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, hanno anche perso i loro tarsomeri, ovvero quella parte che offre loro la capacità di afferrare i bastoncini. "Il genoma di queste creature ha un grande potenziale per chiarire la complessa storia dell'evoluzione del genoma dell'aracnide e del piano corporeo, nonché per rivelare come si siano sviluppate gambe così uniche", ha dichiarato, infine, Gainett a CNET.

