Scienziati NASA aprono campione di roccia lunare sigillato per 40 anni

Gli scienziati del Lunar Curation Laboratory del Johnson Space Center hanno aperto uno degli ultimi campioni di roccia lunare recuperato durante le missioni Apollo. Il tubo, lungo 4 centimetri, fu sigillato dagli astronauti Gene Cernan e Harrison Schmitt durante la seconda delle loro tre passeggiate il 12 dicembre 1972.

I 430 grammi di materiale, raccolti vicino il cratere Lara, sono rimasti non aperti (ma non in sotto vuoto) per 47 anni. L'Agenzia Spaziale Americana ha quindi deciso di "inaugurarli" in vista delle missioni Artemis.

"L'analisi di questi campioni massimizzerà i risultati delle missioni Apollo, oltre a consentire a una nuova generazione di scienziati di affinare le loro tecniche e aiutare a preparare i futuri esploratori per le missioni lunari anticipate nel 2020 e oltre", ha affermato Sarah Noble, del programma Apollo Next-Generation Sample Analysis (ANGSA) della NASA. "Oggi siamo in grado di effettuare misurazioni impossibili durante gli anni del programma Apollo", afferma la donna in una nota.

In totale, il programma Apollo ha riportato sulla Terra un totale di 382 chilogrammi di regolite. La maggior parte di questi campioni, raccolti da 12 astronauti in sei missioni sul satellite, sono stati oggetto di studi passati e presenti.

I progressi nelle tecniche di imaging 3D, nelle analisi tramite spettrometria di massa e nella microtomia ad altissima risoluzione, consentiranno uno studio senza precedenti dei campioni 73002 e 73001 (quest'ultimo verrà aperto a gennaio).

Prima di aprire il campione 73002, il tubo ancora sigillato è stato sottoposto a una tomografia computerizzata a raggi X (visibile in calce alla notizia) presso l'Università del Texas Austin, che ha prodotto un'immagine 3D ad alta risoluzione della regolite all'interno e aiutando gli scienziati a comprendere la struttura del campione prima di aprire il contenitore.