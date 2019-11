Scienziati della NASA confermano: su Europa (la luna di Giove) c'è del vapore acqueo

Europa, la luna di Giove, ha un guscio ghiacciato che nasconde, molto probabilmente, un oceano di acqua liquida. Gli scienziati non hanno mai osservato direttamente (per ovvie ragioni) questo gigantesco e ipotetico mare "alieno". Recentemente, però, hanno effettuato la prima misurazione diretta del vapore acqueo nell'atmosfera del satellite.

"Elementi chimici essenziali (carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo) e le fonti di energia, due dei tre requisiti per la vita, si trovano in tutto il sistema solare. Il terzo elemento, l’acqua liquida, è difficile da trovare al fuori della Terra", afferma in una nota l’autore principale dello studio Lucas Paganini, planetologo del Goddard Space Flight Center della NASA.

L'acqua non è stata ancora trovata. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto la migliore alternativa possibile: il vapore acqueo. Il risultato è stato reso possibile grazie al W. M. Keck Observatory, un osservatorio astronomico costituito dai due telescopi gemelli situato a 4.145 metri di altezza sulla sommità del vulcano Mauna Kea.

Osservando incessantemente Europa per 17 notti, gli scienziati sono riusciti a captare un forte segnale di vapore acqueo sotto forma di emissione di luce infrarossa. Secondo i calcoli, sono fuoriuscite 2.095 tonnellate di vapore proveniente, molto probabilmente, dall'oceano o da un serbatoio di ghiaccio fuso che si trova all'interno di Europa.

Pennacchi del genere sono molto importanti per gli astrobiologi, poiché rilasciano nello spazio dei "campioni gratuiti" per lo studio interno del corpo celeste (potenzialmente abitabile). In futuro, inoltre, gli addetti ai lavori vogliono spingersi ancora oltre: inviando delle sonde robotiche vicino questi geyser per studiarli direttamente, il tutto sarà realtà nel 2023, nell'ambito della missione Europa Clipper.