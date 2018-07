Scienziati NASA: 'Gli umani sono troppi. Avremo bisogno di almeno tre Pianeti abitabili'

Stando agli scienziati della NASA, stiamo attualmente usando le risorse della Terra in un modo completamente insostenibile, tanto che potremmo presto arrivare a dover colonizzare almeno altri tre Pianeti.

In particolare, le dichiarazioni in merito, effettuate ai microfoni dei colleghi di Motherboard, arrivano da Dennis Bushnell, Chief Scientist del NASA Research Centre di Langley, in Virginia. "Essenzialmente, siamo in troppi, abbiamo avuto troppo successo rispetto agli animali, [...] attualmente siamo a corto del 40-50 per cento di Pianeta. [...] Avremo bisogno di almeno altri tre Pianeti".

Il tutto è avvenuto durante la discussione dell'annuale report "State of the Future" del Millennium Project, che analizza le sfide globali e come potrebbero essere risolte. "Se la NASA riesce a colonizzare Marte, ci vorranno almeno 120 anni e questo è solamente un Pianeta. [...] Ne abbiamo bisogno prima", ha continuato Bushnell.

A scanso di equivoci, il Chief Scientist ha poi affermato che non intende dire che dobbiamo lasciare al più presto la Terra, ma semplicemente che, se non smettiamo di consumare in questo modo, il risultato potrebbe essere proprio quello di dover trovare altri tre Pianeti abitabili.

Jerome Glenn, CEO del Millennium Project, ha dichiarato in merito: "Il punto non è essere allarmistici o cinici. [...] Non abbiamo il diritto di essere pessimisti. Dobbiamo scoprire cosa è intelligente da fare per far sopravvivere questa specie. [...] Se pensi che i problemi non si risolveranno, allora perché provare. E se pensi che non ci siano problemi, allora perché cambiare qualcosa?".