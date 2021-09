Scienziati NASA, MIT e SpaceX si uniscono per 'sconfiggere' la gravità e studiare gli UFO

Lo scorso novembre c'è stato il primo incontro virtuale dell'Alternative Propulsion Energy Conference e tra gli invitati c'erano fisici e ingegneri del MIT, di Harvard e del CalTech, membri della NASA, SpaceX e di molte altre agenzie spaziali. Perché si sono riuniti tutti insieme? Il loro obiettivo è "sconfiggere" la gravità.

"L'Alternative Propulsion Engineering Conference (APEC) è una conferenza completamente online sulla ricerca emergente sulla propulsione, tra cui la modifica della gravità, la propulsione inerziale, i motori a curvatura e la propulsione ad effetto di campo", si può leggere nel sito web della conferenza. "I nostri partecipanti sono da fisici teorici che pubblicano articoli di revisione paritaria sulla teoria quantistica e della relatività agli hacker che cercano di decodificare gli UFO nel loro garage".

Non si tratta di un evento ufficiale, semplicemente un luogo in cui alcuni emeriti scienziati possono riunirsi con amici e colleghi e fare quattro chiacchiere. Tra queste chiacchiere ci sono argomenti e progetti che all'interno di studi importanti e di collegi illustri non verrebbero presi sul serio. In poche parole si tratta di un luogo in cui si può conversare di quello che si vuole a tema "scienza".

"Il più grande cambiamento che ho visto nel corso della conferenza è stata la crescente importanza degli UFO", ha dichiarato un partecipante della conferenza a The Debrief. “In passato, tutti erano consapevoli degli UFO, ma non erano molto rilevanti perché non sono ben compresi. Tuttavia, la loro storia nelle notizie recenti rende questo un argomento che non può essere ignorato e li stiamo esplorando da una prospettiva scientifica".

A questo proposito, infatti, la NASA ha intenzione di studiare gli UFO, visto che anche il loro capo crede negli alieni.