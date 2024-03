Scienziati non riescono ancora a capire come abbia fatto il rover lunare a cadere

Gli scienziati si trovano a fronteggiare un enigma che sfida la comprensione umana: perché il loro lander ha ceduto sotto il proprio peso? Gli ultimi due mesi hanno visto due distinti tentativi di atterraggio sulla superficie lunare, entrambi portati a termine da audaci lander che hanno poi perso la loro compostezza finale, capitolando.

Il lander Odysseus della NASA, un prodigio della tecnologia sviluppato dalla compagnia spaziale Intuitive Machines di Houston, ha iniziato un'imprevista danza laterale una volta raggiunta la superficie lunare, trascinandosi in un movimento quasi teatrale per poi arrendersi alla gravità in un tragico inchino.

Questa performance, meno che stellare, sembra essere stata influenzata dall'insolita statura del lander, che svetta a più di 4 metri di altezza, armato fino ai denti di pannelli solari, un gigante tra i suoi simili che però si rivela troppo esile per sostenere il proprio peso. Ad aggravare la situazione, un'assenza critica di dati, con gli strumenti laser destinati alla misurazione dell'altitudine che hanno cessato di funzionare durante la discesa, condannando il veicolo a un'inesorabile deriva laterale.

"Con i range-finder laser, l'atterraggio sarebbe stato perfetto" ha dichiarato Steve Altemus, CEO di Intuitive Machines, in un recente incontro con la stampa. E mentre gli esperti si perdono in congetture, emerge un dettaglio non trascurabile: la gravità lunare, con le sue insidie, rende ogni atterraggio un gioco d'equilibrio molto più precario rispetto alla Terra. Philip Metzger, ex ingegnere della NASA, ha offerto una spiegazione via social, evidenziando come l'ambiente lunare predisponga maggiormente al ribaltamento.

Di conseguenza, i supporti dei lander dovrebbero essere concepiti con un'ampiezza maggiore, per garantire una stabilità adeguata a sfidare le peculiarità del suolo lunare.