Gli scienziati non riescono a capire perché trovano fossili marini sul Monte Everest

La scoperta di fossili marini sul Monte Everest, il punto più alto della Terra, ha a lungo suscitato curiosità e confusione. Questi, risalenti al Periodo Ordoviciano (circa 488,3-443,7 milioni di anni fa), includono trilobiti, brachiopodi, ostracodi e crinoidi, e sono incastonati nella roccia sedimentaria nota come "Calcare di Qomolangma".

Questo fenomeno, che si estende in tutta la catena dell'Himalaya, non è la prova di un grande diluvio, come alcuni hanno ipotizzato, ma è invece una chiara testimonianza della tettonica a placche (è più strano un lago pieno di scheletri). Quasi tutte le rocce sedimentarie si formano per erosione idrica, che frantuma le rocce nel corso di migliaia o milioni di anni, prima che vengano compattate e trasformate in roccia sedimentaria sotto pressione.

La presenza di queste e di antiche creature marine sulla vetta dell'Everest indica che un tempo quest'area era sott'acqua. Ciò che ha portato queste rocce a oltre 8.000 metri sopra il livello del mare è il risultato della tettonica a placche. L'Everest e l'Himalaya si sono formati a seguito di una collisione tra le placche continentali eurasiatica e indiana, iniziata circa 40-50 milioni di anni fa.

"La placca eurasiatica è stata in parte accartocciata e sollevata sopra la placca indiana, ma a causa della loro bassa densità/alta galleggiabilità, nessuna delle due placche continentali poteva essere subdotta", spiega la Geological Society. "Questo ha causato l'ispessimento della crosta continentale a causa della piegatura e della fagliazione da forze compressive, sollevando così l'Himalaya e l'Altopiano del Tibet."

Insomma, la presenza di fossili marini sulla cima dell'Everest non è un mistero biblico, ma una conferma tangibile della dinamica della crosta terrestre e della sua evoluzione geologica. A tal proposito... sapete che il Monte Everest è cresciuto?