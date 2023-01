Gli scienziati non sanno come sia possibile questa cosa nei bradipi

I bradipi sono delle creature molto particolari: oltre a essere molto lente, vivono in simbiosi con alghe e falene. Recentemente, gli scienziati hanno scoperto un'abilità alquanto inaspettata; nonostante utilizzino tutti e quattro gli arti per aggrapparsi ai rami, sembrano essere più forti sul lato sinistro.

Questa è una creatura che mangia principalmente foglie, un'alimentazione piuttosto particolare perché estrarre abbastanza nutrienti dal materiale vegetale fibroso è difficile. Altri simili, come ad esempio i koala, si nutrono solo di foglie ma "oziano" tutto il giorno in mezzo ai rami, evitando di sprecare energie, mentre i bradipi no.

Questo è possibile perché gli artigli ossei allungati danno loro una particolare abilità nel mantenersi forti senza sprecare massa ed energia nella forza muscolare. Sono creature lente ma molto forti: ci vogliono due ricercatori per staccare un bradipo che si aggrappa a un collega. Partendo da questo presupposto, gli addetti ai lavori in un nuovo studio hanno cercato di misurare la forza di questi mammiferi.

È stato scoperto che i bradipi possono facilmente sostenere più del 100% del loro peso (che si attesta intorno ai 4 chilogrammi) con una sola mano o un piede. Esiste, però, una spiccata differenza: fino al 16% della loro forza è maggiore nella parte sinistra dei loro arti. Purtroppo siamo arrivati alla fine della notizia e non possiamo spiegarvi la motivazione, poiché anche i ricercatori sono rimasti interdetti.