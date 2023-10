Gli scienziati non sanno spiegare come si trovano dei topi mummificati in questo luogo

Un gruppo di scienziati ha rinvenuto specie di topi sia morti che vivi sulle cime delle Ande, catena montuosa il cui punto più alto si trova a quasi 7.000 metri sopra il livello del mare. Questo particolare rinvenimento ha suscitato domande e curiosità circa la loro presenza lassù.

In passato, si pensava che fossero stati portati accidentalmente insieme a legname e provviste dagli Inca, i quali salivano in cima per compiere rituali di sacrificio umano. Tuttavia, le analisi di topi rinvenuti mummificati ed essiccati dal freddo suggeriscono che i roditori siano saliti sulle vette delle Ande autonomamente.

I resti dei topi sono stati datati, alcuni di essi risalgono a decine di anni fa, mentre altri hanno una storia di 350 anni. Nel 2020 Jay Storz, biologo dell’Università del Nebraska-Lincoln, ha catturato un esemplare di topo vivo sulla cima del Llullaillaco, ad oltre 6.700 metri di altezza.

Storz ed il suo team, hanno scoperto alcune cose interessanti circa la specie di topi che domina le Ande. Uno studio genomico dei topi ha rivelato che alcuni di essi erano imparentati, c’era un numero pressocché uguale di topi maschi e femmine ed inoltre la presenza di tane di topi nella zona ha suggerito agli esperti che i roditori stanno effettivamente vivendo sulle cime delle Ande e non costituisce per loro solo territorio di passaggio.

Il vero enigma che i biologi non riescono a spiegarsi è come i topi abbiano potuto adattarsi a condizioni climatiche così ostili, caratterizzate dalla mancanza di disponibilità di cibo a tali altitudini e da un freddo gelido. Una delle ipotesi proposta degli esperti sul motivo per cui questi roditori si siano rifugiati sulle Ande è la quasi assenza di predatori quali volpi e rapaci a quelle altitudini. Tuttavia, a tali quote le sfide da affrontare non sono poche.

Questa scoperta ha stupito gli esperti, i quali hanno affermato che evidentemente sino ad ora hanno sottovalutato le capacità dei mammiferi di sopravvivere e prosperare in condizioni estreme.