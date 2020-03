Scienziati osservano i luoghi in cui vivono i batteri all'interno delle nostre lingue

I batteri possono essere trovati dappertutto all'interno del nostro corpo, anche sulla nostra lingua. Recentemente, infatti, gli scienziati hanno localizzato le zone che queste creature invisibili hanno "colonizzato" all'interno della nostra bocca.

I metodi per identificare le comunità microbiche solitamente osservano le impronte genetiche da vari tipi di batteri. Le tecniche possono rivelare ciò che vive sulla lingua, ma non il modo in cui la comunità batterica è organizzata nello spazio. "È incredibile, la complessità della comunità che costruiscono nella nostra bocca", afferma Jessica Mark Welch, microbiologa del Marine Biological Laboratory di Woods Hole.

Questo modello suggerisce che le singole cellule batteriche si attaccano prima alla superficie della cellula della lingua e poi crescono a strati man mano che formano ammassi più grandi, creando ambienti in miniatura dove poi prosperano. Il team ha etichettato i vari tipi di batteri nella lingua con marcatori fluorescenti di colore diverso.

Le cellule batteriche, in gran parte raggruppate per tipologia, coprivano ciascuna cellula superficiale della lingua. Mentre l'aspetto generale della comunità microbica era coerente tra le cellule di diversi campioni e persone, la composizione specifica dei batteri variava. Alcuni batteri erano comuni in quasi tutti i campioni e tendevano ad occupare all'incirca le stesse regioni attorno alle cellule della lingua.

I batteri Actinomyces, ad esempio, si trovava tipicamente al centro della struttura, mentre il Rothia dentocariosa, tendeva a esistere in grandi chiazze verso l'esterno. Due di questi gruppi possono essere importanti per convertire il nitrato alimentare in ossido nitrico, che dilata i vasi sanguigni e può aiutare a regolare la pressione sanguigna.

Insomma, la funzione che svolgono questi "ospiti" è ancora da chiarire.