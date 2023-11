Gli scienziati hanno osservato un'aurora in un luogo impensabile

Un gruppo di astronomi del New Jersey Institute of Technology ha recentemente registrato un tipo di emissione radio di lunga durata simile a quello di un’aurora. La particolarità? Questa specie di aurora boreale non si è verificata sulla Terra ma sul Sole, a circa 40.000 chilometri sopra una macchia solare.

Il sole emette onde radio attraverso una serie di fenomeni, ma il team assicura che nulla assomiglia a questo segnale più di un’aurora. È quindi sensato pensare che l’evento abbia un’origine simile, sebbene non possa trattarsi di un’aurora in senso stretto. Proprio come l’aurora rossa avvistata in Italia qualche giorno fa.

Le aurore si formano quando le particelle di origine solare vengono catturate dalle linee del campo magnetico di un pianeta, che agiscono come acceleratori e le portano a interagire con l’atmosfera del pianeta stesso. È questa interazione che produce il caratteristico bagliore di questi fenomeni.

Ma la luce visibile è solo una parte dello spettro di emissione delle aurore. Alcuni pianeti hanno aurore nell’infrarosso oppure nelle onde radio, che noi esseri umani non possiamo vedere a occhio nudo.

Le macchie solari sono regioni della superficie del sole caratterizzate da campi magnetici insolitamente potenti che limitano il plasma solare e ovviamente non c'è nessun altro posto nel sistema solare così ricco di particelle solari come il Sole stesso. L'accelerazione del campo magnetico delle particelle solari potrebbe quindi avvenire anche lì, ma in modo molto più potente che sulla Terra.

In assenza di una vera e propria atmosfera, la radiazione potrebbe essere invece dovuta a un particolare fenomeno fisico chiamato electron-cyclotron maser emission.

In passato radiazioni simili sono state osservate su stelle lontane e gli scienziati pensavano che potessero essere dovute all’interazione di questi astri con gli esopianeti. Tuttavia, questa scoperta potrebbe indicare che i segnali erano in realtà delle misteriose aurore stellari.