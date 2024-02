Gli scienziati hanno ottenuto nuovi dettagli dalla vita e la morte dell'uomo di Vittrup

Un tempo, per comprendere cosa aveva ucciso o ferito un nostro antico antenato, gli antropologi e gli archeologi dovevano analizzarne i resti dal punto di vista macroscopico, andando alla caccia di segni sulle ossa e i vestiti, qualora fossero stati trovati.

Questo metodo è valido ancora oggi, ma grazie allo sviluppo delle tecnologie forensi è divenuto molto più semplice determinare le modalità della morte e gli stili di vita dei nostri antenati, soprattutto quando vengono trovati in contesti ambientali molto difficili da affrontare.

Uno dei casi più famosi è "l'Uomo di Vittrup", un fossile ritrovato all'inizio del XX secolo in Danimarca, all'interno di una torbiera molto profonda, in cui era presente pochissimo ossigeno. Un ambiente molto particolare, per la conservazione dei reperti, visto che l'assenza dell'ossigeno ha permesso alle ossa di conservarsi a lungo.

Secondo le ricostruzioni fossili, quest'uomo preistorico visse 5.200 anni fa, ma fino ad oggi le tecnologie non avevano permesso agli antropologi di capire il suo stato di salute, al momento della morte, o di determinare cosa l'avesse spinto a morire all'interno di una torbiera.

I resti dell'uomo di Vittrup consistono principalmente in una mandibola, in una caviglia destra, in alcuni frammenti del cranio e a una tibia, ma a destare maggiore considerazione nei paleontologi fu il rinvenimento di una mazza di legno, posta al fianco delle ossa.

Nei decenni passati, gli specialisti avevano determinato che la morte dell'uomo era giunta a seguito di otto colpi alla testa, che vennero considerati parte di un rituale. Il ritrovamento della stessa mazza accanto al corpo della vittima suggerì questa ipotesi, ma il fatto che normalmente in un rito religioso si tende ad uccidere il soggetto da sacrificare con un unico colpo, per non corrompere la sua carne da offrire agli dei con la paura, ha per moltissimo tempo indotto alcuni scienziati a credere che questa ipotesi fosse sbagliata.

Tramite le stesse analisi genetiche che hanno concesso ad un altro gruppo di estrarre il DNA da un uomo morto a Pompei, un nuovo team di scienziati internazionali a così cercato di approfondire meglio la questione, scoprendo che il DNA dell'Uomo di Vittrup possedeva una firma genetica molto differente da quella del resto della popolazione danese del periodo.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati su Plos One e suggeriscono che i fossili in questione appartenessero non a un sacrificio umano ma a un immigrato, che aveva raggiunto la Danimarca dalla vicina Scandinavia.

I ricercatori sono riusciti anche a ottenere ulteriori informazioni. Analizzando lo smalto dei denti dell'uomo di Vittrup, si sono resi conto che conteneva preziosi isotopi di stronzio, carbonio e ossigeno, in grado di indicare con la massima precisione il luogo esatto in cui l'uomo nacque, sulle coste dell'attuale Svezia.

Questi dati ci permettono anche di sapere che ad un certo punto della sua vita, l'uomo di Vittrup cambiò dieta, passando da un'alimentazione strettamente marina, che comprendeva pesci, carne di balena e mitili, ad un'alimentazione più contadina, in cui si cibava di un maggior numero di carboidrati (cereali) e di carne di agnello.

"Per quanto ne sappiamo, questa è la prima volta che la ricerca è riuscita a mappare la storia della vita di un abitante del Nord Europa con un livello di dettaglio così elevato e in una distanza di tempo così ampia" hanno dichiarato i ricercatori, all'interno del loro articolo.

Tuttavia questa scoperta ci fa comprendere due importanti fenomeni. 5.000 anni l'emigrazione dalla Scandinavia in Nord Europa era una pratica comune, che portava gli immigrati a cambiare spesso dieta e ad imparare le pratiche dell'allevamento e dell'agricoltura, che difficilmente potevano essere replicate in patria. Inoltre, questi "coloni" sono entrati in conflitto con le popolazioni native della Danimarca, facendo scatenare una guerra che ha portato alla morte l'uomo di Vittrup.

La mazza ritrovata a suo fianco viene oggi infatti più ritenuta un'arma di guerra che uno strumento usato durante un rituale. La ferocia e l'efferatezza con cui quest'uomo è stato colpito alla testa è lì a dimostrarlo, mentre non si conosce ancora la sua età esatta al momento della morte. Considerando però lo spessore dello strato di tartaro ritrovato sopra i denti, gli antropologi credono che fosse già entrato nella seconda metà della sua vita adulta e che avesse quindi più di 40 anni.

Difficile queste popolazioni possono essere considerate "vichinghe". I vichinghi danesi comparvero infatti migliaia di anni dopo e furono il frutto dell'incrocio di vari popoli che giunsero dalla Scandinavia e dall'est Europa. Avevano anche caratteristiche fisiche molto differenti rispetto a quelli che per anni ci siamo immaginati: non erano così biondi come li abbiamo rappresentati al cinema né così violenti o dediti alla guerra come hanno descritto i monaci medioevali.