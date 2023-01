Scienziati di Oxford ci avvisano: IA più letale delle armi nucleari e può ucciderci tutti

Sono tante le cose che si dicono sull'intelligenza artificiale: secondo un ex dirigente di Google si sta cercando di creare Dio, mentre i ricercatori dell'Università di Oxford hanno avvertito i legislatori britannici che alla fine potrebbe essere pericolosa almeno quanto le armi nucleari.

Ignorare l'appello degli scienziati non è sicuramente saggio, soprattutto dopo quello che ci hanno più volte ripetuto in passato sul cambiamento climatico. Gli esperti hanno infatti parlato ai parlamentari del comitato per la scienza e la tecnologia del governo britannico sui pericoli delle tecnologie di intelligenza artificiale non regolamentate.

"L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti", ha affermato senza troppi fronzoli il dottorando di Oxford Michael Cohen ai parlamentari. Il pericolo non è tanto per il software in sé, ma per l'uso che le grandi potenze mondiali ne vogliono fare. Michael Osborne, professore di machine learning all'Università di Oxford, ha avvertito di una "massiccia corsa agli armamenti di intelligenza artificiale" tra Stati Uniti e Cina, disposti a sacrificare la sicurezza per avere l'intelligenza artificiale più avanzata."

L'analogia con le armi nucleari non è casuale: "se fossimo in grado di comprendere che l'intelligenza artificiale avanzata è un pericolo paragonabile alle armi nucleari, allora forse potremmo arrivare a quadri simili per governarla", continua Osborne. Gli scienziati hanno anche predetto che IA più capaci degli umani potrebbero emergere entro la fine del secolo.

Insomma, delle forti prese di posizione, voi che ne pensate?