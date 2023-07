Scienziati 'pazzi' uniscono cellule del cervello all'IA per un motivo inquietante

Una startup ha unito cellule del cervello all'intelligenza artificiale e l'idea di base è quella di mixare la biologia con i sistemi computerizzati recenti; un concetto capace - a detta loro - di aprire nuove frontiere per la tecnologia di apprendimento automatico applicata a veicoli autonomi, droni o robot da consegna.

Questo è l'obiettivo che il governo spera di raggiungere con il suo investimento (che ha raggiunto la cifra di 600.000 dollari). In collaborazione con Cortical Labs, una startup con sede a Melbourne, il team ha già dimostrato con successo come un gruppo di circa 800.000 cellule cerebrali in una piastra di Petri sia in grado di giocare a "Pong".

Secondo lo scienziato capo, Adeel Razi, questa nuova tecnologia potrebbe superare le prestazioni dell'hardware basato esclusivamente su silicio. "Le conseguenze di tale ricerca avrebbero implicazioni significative in vari campi, come la pianificazione, la robotica, l'automazione avanzata, le interfacce cervello-macchina e la scoperta di farmaci, dando all'Australia un vantaggio strategico significativo", afferma Razi.

La tecnologia potrebbe consentire a un'intelligenza artificiale di "apprendere durante tutta la sua vita", proprio come le cellule cerebrali umane, permettendo di acquisire nuove competenze senza perdere quelle vecchie e di applicare le conoscenze esistenti a nuovi compiti. Gli scienziati hanno l'obiettivo di coltivare cellule cerebrali in un sistema di laboratorio chiamato DishBrain per indagare questo processo di "apprendimento continuo durante tutta la vita".

Una ricerca complicata, lunga e un pizzico inquietante che siamo curiosi di capire come finirà... voi invece che ne pensate?