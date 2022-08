Scienziati stanno pensando di potenziare cellule umane con quelle degli orsi

Mentre alcuni scienziati stanno cercando un modo per tenere vive le cellule dopo la morte, altri ricercatori stanno cercando di potenziarle. Secondo quanto riporta un team di cervelloni dell'Università di Hiroshima, infatti, le cellule muscolari umane coltivate possono rimanere in forma grazie a del "siero d'orso".

Gli orsi hanno una grande abilità speciale: riescono a mantenere la loro massa muscolare - senza perderla - anche durante l'ibernazione che dura mesi interi. Gli umani, invece, se non si allenano regolarmente rischiano di perdere tutti i loro progressi duramente sudati... ma il siero d'orso potrebbe presto cambiare le cose.

"Gli animali in letargo non perdono la loro massa muscolare, in quanto esiste una potenziale resistenza all'atrofia muscolare durante le condizioni di inutilizzo continuo", ha affermato l'autore dello studio Mitsunori Miyazaki nel comunicato stampa della sua ricerca pubblicata sulla rivista PLOS One; non la prima del suo genere, poiché la scienza ha sempre guardato il metodo di ibernazione di queste creature per contrastare l'atrofia muscolare.

Gli addetti ai lavori non hanno ancora capito quale proteina riesca a preservare il tono muscolare degli orsi, ma la risposta potrebbe essere una chiave per migliorare la qualità della vita degli esseri umani. "Identificando questo 'fattore' nel siero dell'orso in letargo e chiarendo il meccanismo inesplorato dietro i 'muscoli che non si indeboliscono nemmeno senza l'uso negli animali in letargo, è possibile sviluppare strategie di riabilitazione efficaci negli esseri umani", afferma infine lo scienziato.