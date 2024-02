Gli scienziati vogliono 'hackerare' il clima della Terra sfruttando virus e batteri

Il clima è impazzito per colpa del surriscaldamento globale provocato dall'uomo, ma non è detta l'ultima parola di fronte alle minacce del cambiamento climatico che si profilano all'orizzonte.

Un nuovo gruppo di scienziati, provenienti da diverse università e centri sperimentali del mondo, hanno infatti pensato di utilizzare le nuove tecnologie per contrastare gli effetti più disastrosi del global warming.

Fra le proposte più interessanti abbiamo l'utilizzo di alcuni virus e batteri, in grado di "hackerare" artificialmente il complesso ciclo climatico che rischia di rendere inospitale la Terra. Come possono tuttavia dei microorganismi raggiungere questo scopo?

Lo spiega molto bene Matthew Sullivan, da alcuni considerato il padre di questo particolare campo di ricerca. "Gli oceani assorbono naturalmente carbonio e il loro lavoro ci protegge dal cambiamento climatico", ha spiegato lo scienziato, presentando i suoi studi durante l'ultima convention dell'American Association for the Advancement of Science. "Per quanto la CO2 venga assorbita dal mare sotto forma di gas, sono i batteri a convertirla in carbonio organico, che finisce nei sedimenti."

Restando incapsulato nei sedimenti oceanici, il carbonio non dovrebbe invece più ritornare in acqua o nell'atmosfera, contribuendo a mantenere in equilibrio il clima e a contrastare gli effetti serra. Per questa ragione Sullivan, insieme ad altri suoi colleghi, sta cercando nuovi ceppi di batteri e innovativi geni, che spingono i batteri oceanici ad assorbire più carbonio.

Per raggiungere questo scopo, non si stanno muovendo esclusivamente con i metodi di ricerca tradizionale, ma sfruttano anche una speciale intelligenza artificiale in grado di determinare quali sono i geni più promettenti, all'interno della lista dei genomi sequenziati.

Questa non è la prima volta che l'IA si dimostrano efficienti nel risolvere alcuni problemi biologici. Qualche mese fa riuscirono perfino a identificare un nuovo antibiotico in soli 2 ore, rivelatisi utile per combattere un patogeno resistente.

Oltre ai batteri, gli scienziati hanno anche pensato di ampliare il loro campo di ricerca, analizzando vari virus considerati utili per lo stesso scopo (128 per la precisione).

L'idea di Sullivan e di altri scienziati sarebbe quello di identificare i nuovi geni e di diffonderli in varie regioni del pianeta, rilasciando colonie batteriche molto simili a quelle naturali, che presentano esclusivamente una maggiore efficienza nel catturare il carbonio. Una forma altamente complessa di bio hacking, che spaventa tuttavia molti.

I sostenitori di questo metodo, per tranquillizzare i dubbiosi, hanno anche promesso di star monitorando costantemente la possibilità di subirei danni collaterali, sfruttando dei complessi programmi statistici, che ne determinano i limiti da non oltrepassare. Così facendo, non ci troveremmo secondo loro in alcun pericolo, per via della proliferazione di queste cellule chimeriche, nel cuore dell'oceano.