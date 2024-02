Scienziati perplessi perché l'IA è stata utilizzata persino in questo contesto

Un articolo revisionato da esperti, pubblicato sula rivista "Frontiers in Cell and Developmental Biology", ha incluso delle figure generate da intelligenza artificiale che ha lasciato l'intera comunità scientifica senza parole, sollevando dubbi sull'uso dell'IA nella ricerca scientifica.

L'articolo intitolato "Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway" è finito sotto i riflettori non per i suoi meriti accademici, ma per le sue figure bizzarre e incomprensibili, generate attraverso l'uso di Midjourney, un software di intelligenza artificiale. Curioso che la notizia sia uscita il giorno dopo la presentazione di Sora di OpenAI, un software dedicato alla creazione di video estremamente precisi e realistici.

Il fulcro della controversia si è concentrato su una figura particolare, che ritraeva un ratto dotato di genitali insolitamente grandi e bizzarri, accompagnato da testi privi di senso. Questo elemento ha sollevato questioni non solo sull'accuratezza delle immagini generate dall'IA, ma anche sulla capacità dei processi di peer review di identificare e filtrare contenuti inappropriati o fuorvianti.

Altre figure presenti nell'articolo erano altrettanto confuse con testi e immagini che sembravano non avere alcun legame con il tema trattato. Questa situazione ha portato alcuni a interrogarsi sulla possibile generazione dell'intero articolo tramite AI, sebbene gli strumenti attuali di rilevamento dell'uso di intelligenza artificiale siano ancora considerati poco affidabili.

Se da un lato, l'IA offre strumenti potenti per l'analisi dei dati e la generazione di contenuti, dall'altro il suo impiego non regolamentato o non critico può compromettere l'integrità della ricerca scientifica.

Se è vero che ci sono professioni a rischio a causa dell'AI, è altrettanto vero che quella del revisore scientifico sembra ancora essere al sicuro.