Gli scienziati stanno pianificando un soggiorno di 30 giorni su Marte

La NASA ha parlato della possibilità di effettuare un viaggio spaziale di 30 giorni su Marte e gli scienziati stanno attualmente discutendo su come pianificare al meglio questo soggiorno sul Pianeta Rosso.

"La mia impressione dal seminario è stata che, sebbene 30 giorni forniscano un vincolo molto stretto alle operazioni scientifiche, se utilizziamo efficacemente risorse robotiche preposizionate, possiamo potenzialmente raggiungere degli obiettivi scientifici inerenti a una missione di superficie così breve", ha affermato Paul Niles, uno scienziato planetario della divisione Astromaterials Research and Exploration Science presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA a Houston.

Per un mese sul Pianeta Rosso, ci vogliono due anni di viaggio tra andata e ritorno (a proposito, quanto ci vuole per arrivare sul corpo celeste?). Dopo la loro visita, però, su Marte resteranno molti oggetti - soprattutto robotici - che potranno continuare ad essere sfruttati anche dopo.

Questa missione di 30 giorni "è abbastanza lunga per testare la prima volta che gli umani sono su Marte, la prima volta che abbiamo tute spaziali EVA. C'è sempre una prima volta sull'arido mondo", ha dichiarato Stephen Hoffman, uno specialista di ingegnere senior con sede a Houston per The Aerospace Corporation.

Insomma, gli scienziati hanno già iniziato a pianificare un momento che avverrà tra qualche anno, in un'impresa che sarà ricordata molto a lungo dall'umanità.