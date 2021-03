Gli scienziati della Polonia stanno cercando di sensibilizzare la figura del lupo

Degli scienziati in Polonia stanno attuando una lunga campagna - che dura 20 anni - per esortare le persone a non demonizzare i lupi. Il motivo? Cercare di proteggerli. La maggior parte di queste creature, infatti, vive nella parte orientale e meridionale del paese e dagli anni 2000 si sono reinsediati anche nella Polonia occidentale.

Una nuova dichiarazione degli scienziati dell'Accademia polacca delle scienze (PAN) ribadisce la necessità di proteggerli, pur adottando le necessarie precauzioni di sicurezza. Gli esperti hanno quindi esortato le persone a vedere i lupi nel più ampio contesto naturale, e non come "killer" di persone senza scrupoli.

"Demonizzare i lupi non li protegge e aumenta inutilmente la paura della loro presenza nell'ambiente", scrivono gli scienziati della Commissione per la protezione e la gestione delle risorse naturali presso le filiali del PAN. "Dobbiamo imparare a vedere il ruolo importante che questi predatori svolgono negli ecosistemi e a risolvere i conflitti causati da loro, che sono il più delle volte un risultato diretto o indiretto delle attività umane".

Sono, infatti, alcuni comportamenti umani, il più delle volte, ad attirare i lupi: come lasciare fuori il cibo o resti di animali. Così come tutte le creature di un determinato ambiente, anche queste creature sono importanti per l'ecosistema della zona; la loro scomparsa, quindi, potrebbe avere un impatto serio per l'habitat.

"L'entità del danno causato dai lupi in Polonia non dà diritto a cambiamenti drastici nella gestione della sua popolazione, e allo stesso tempo l'eventuale abbattimento dei predatori non è strumento efficace che può avere un impatto significativo sulla riduzione del livello di danno", affermano infine gli scienziati.

A proposito, i lupi nel nord della Francia sono ritornati per la prima volta dopo un secolo.