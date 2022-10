Gli scienziati potrebbero aver rovinato le prime scoperte del telescopio James Webb

Vi avevamo detto che il telescopio spaziale James Webb avrebbe migliorato la nostra comprensione dell'Universo con delle scoperte incredibili, ma i risultati fino ad adesso stanno superando perfino le più rosee aspettative. Tuttavia questi esiti positivi sono stati forse rallentati da un errore umano.

Secondo quanto riportato sulla rivista Nature, il telescopio non era stato completamente calibrato quando sono stati rilasciati i dati delle prime immagini di Webb. Per questo motivo alcuni risultati dello strumento potrebbero essere obsoleti.

Così come potrete immaginare, quando si osservano corpi celesti estremamente lontani la calibrazione è fondamentale. Capire quali parti erano mal calibrate, invece, si sta rivelando spinoso per gli addetti ai lavori. "Non credo che nessuno si aspettasse davvero che questo fosse un problema così grande come sta diventando", ha affermato uno degli addetti ai lavori.

Come con qualsiasi nuovo strumento di ricerca avanzato, ci vorrà del tempo per comprendere le capacità e i limiti del Webb. Insomma, sarà pure l'osservatorio che rivoluzionerà quello che sappiamo sullo spazio, ma gli errori possono capitare a tutti (e perfino le anomalie). Nel frattempo, i prossimi aggiornamenti di calibrazione dello Space Telescope Science Institute (STScI) saranno rilasciati durante le prossime settimane.



Non vediamo l'ora di scoprire nuove informazioni e dettagli!