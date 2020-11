Gli scienziati potrebbero aver scoperto un virus capace di produrre energia propria

La maggior parte degli esperti mondiali concordano tutti su una cosa quando si parla di virus: non sono degli esseri viventi, poiché sono in grado di riprodursi solo all'interno degli organismi ospiti e mancano dei meccanismi essenziali necessari per considerarli "vivi". Tuttavia, delle scoperte hanno fatto vacillare questa convinzione nel tempo.

Come, ad esempio, quello che è stato riportato in un nuovo studio pubblicato su bioRxiv (che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria). I ricercatori dell'Istituto nazionale francese per lo sviluppo sostenibile, infatti, hanno scoperto che una specie di virus gigante è forse in grado di produrre energia in modo indipendente. Questa è la prima volta che si effettua una scoperta del genere.

Utilizzando una tecnologia che consente ai ricercatori di vedere se esiste una differenza di energia tra l'interno e l'esterno di una cellula, gli esperti hanno testato se nel virus Pandoravirus massiliensis ci fosse una differenza di voltaggio attraverso la membrana. La risposta si è rilevata essere affermativa, esiste una differenza di voltaggio.

Ciò suggerisce un meccanismo che può creare energia all'interno del virus stesso. Se questi risultati dovessero essere verificati, sarà stato dimostrato che un virus produce energia in modo indipendente ed è possibile che gli scienziati debbano ripensare alla definizione stessa di virus. "I virus classici sono stati portati fuori dai tre domini della vita perché non soddisfano determinati criteri che caratterizzano la vita: possono riprodursi solo all'interno delle cellule ospiti viventi utilizzando il suo meccanismo di traduzione e la sua energia", ha dichiarato Bernard La Scola, autore dello studio.

Alcuni virologi, però, non sono ancora convinti della scoperta. Staremo a vedere se la revisione tra pari andrà a certificare o a smentire i risultati.