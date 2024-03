Gli scienziati si preoccupano a causa di questi fiori che sbocciano prima

Nel Parco Nazionale di Doñana, situato nell'estremo sud-ovest della Spagna, i segni della primavera si manifestano con un anticipo sorprendente. Un aumento medio della temperatura di appena un grado Celsius e temperature minime più alte di 2 °C rispetto al passato hanno indotto la flora del parco a "credere" che sia già inizio maggio quando.

Tra le specie vegetali autoctone del parco, molte sono note agli appassionati di giardinaggio: lavanda, rosmarino, timo, garofano, oleandro, euforbia, ginepro e more. Grazie all'analisi di dati sulla fioritura raccolti per 35 anni su 51 specie di arbusti e alberi, un team di ricercatori dell'Università di Siviglia in Spagna e dell'Università Statale di São Paulo in Brasile ha rilevato che il picco di fioritura della comunità vegetale arriva ora 22 giorni prima rispetto ai primi rilevamenti degli anni '80.

A causa dei cambiamenti climatici, molte piante del Parco Nazionale di Doñana hanno adattato i propri ritmi biologici, che vengono studiati nell'ambito della fenologia, una branca della scienza che indaga gli eventi periodici nei cicli di vita biologica, concentrando l'attenzione su cosa succede e quando. Tra le specie analizzate, l'80% ha iniziato a fiorire prima nella stagione e il 68% ha terminato la fioritura prima. Il rosmarino (Salvia rosmarinus) si distingue per aver anticipato maggiormente la propria fioritura, sbocciando ora 92 giorni prima.

Tuttavia, il cambiamento non è uniforme per tutte le specie: molte fioriscono per periodi più lunghi di quanto facessero in passato, creando nuove sovrapposizioni di tempi di fioritura. Questo può significare una maggiore competizione per l'attenzione degli insetti impollinatori, sebbene circa il 40% delle specie impollinate da insetti abbia spostato il proprio periodo di fioritura evitando potenziali competitori, trovando così nuove nicchie.

Il Parco Nazionale di Doñana, situato vicino allo stretto di Gibilterra, con le sue vaste paludi salate, rappresenta un punto di sosta cruciale per le specie che migrano stagionalmente tra l'Europa e l'Africa. Pertanto, qualsiasi cambiamento in questo ecosistema estremamente biodiverso potrebbe avere effetti a catena che si estendono fino al Nord Europa e al Sud Africa. Il monitoraggio a lungo termine degli ambienti naturali è raro, quindi studi come questo sono spesso l'unico modo per intravedere gli impatti che il cambiamento climatico ha già sulla vita sulla Terra.

