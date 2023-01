Scienziati preoccupati che l'umanità precipiterà nel caos dopo scoperta di segnali alieni

Cosa succederà se gli scienziati dovessero rivelare dei segnali alieni? Nonostante ci siano andati vicino, attualmente gli addetti ai lavori non hanno scoperto nulla. Tuttavia, ci sono degli scienziati che stanno immaginando cosa succederebbe se entrassimo in contatto con una civiltà extraterrestre intelligente.

"Non possiamo permetterci di essere mal preparati, scientificamente, socialmente e politicamente senza timone", affermano gli scienziati del SETI Post-Detection Hub presso l'Università di St Andrews in Scozia. "Questo è un evento che potrebbe accadere in qualsiasi momento e che non possiamo permetterci di gestire male."

Se gli alieni dovessero contattarci domani, infatti, saremmo davvero mal preparati. Per questo motivo i nostri paradigmi devono cambiare il prima possibile - avvertono gli addetti ai lavori. Gli scienziati del Post-Detection Hub hanno l'arduo compito di coordinare una risposta internazionale e unificata per qualsiasi potenziale contatto alieno.

"Abbiamo bisogno di strategie e scenari per capire cosa dobbiamo fare e come farlo", ha affermato John Elliott, linguista computazionale dell'Università di St Andrews e coordinatore del Post-Detection Hub, durante un'intervista al Guardian. Mentre ci sono altri scienziati famosi che consigliano di non mandare messaggi nello spazio, secondo Elliott è una vera e propria "opportunità per collegarsi".

Insomma, la situazione è solo ipotetica, ma si tratta lo stesso di un interrogativo che l'umanità dovrà affrontare (si spera) prima o poi.