Gli scienziati hanno trovato la probabile vita antica su Marte

Gli studi su Marte non dovrebbero suonarci nuovi, sono diversi anni che il pianeta rosso viene studiato e questo ci ha portato a sensazionali scoperte, ma questa potrebbe essere la più importante di tutte in quanto gli scienziati hanno trovato una classe di molecole davvero particolari.

Grazie al rover Curiosity (che recentemente ci ha regalato un'incredibile panorama in alta definizione) sono state scoperte diverse varianti di molecole su Marte ma la maggior parte prodotte da processi chimici, al contrario i tiofeni, trovati su Marte, vengono generati da processi biologici, quindi naturali.

Sono composti da quattro atomi di carbonio e da uno di zolfo, queste molecole le troviamo facilmente sulla Terra, nel carbone e nel petrolio, i quali a loro volta sono stati creati grazie alla morte di piante e organismi. Questo processo avviene naturalmente e può essere causato anche dai batteri, per questo gli scienziati credono che possano essere stati prodotti da alcuni batteri che vivevano su Marte.

Questo è ancora uno studio, ammette Dirk Schulze-Makuch, serviranno ancora molti studi per poterlo provare visto che, come sottolinea il ricercatore, le scoperte fatte su Marte hanno bisogno di tantissime conferme prima di poterne accertare la veridicità. Quello che possiamo dire, tuttavia, è che la scoperta del tiofene su Marte è eccezionale e che abbiamo sempre più elementi per poter ricomporre la storia del Pianeta Rosso.