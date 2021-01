Scienziati propongono di creare una colonia umana intorno al pianeta nano Cerere

Vi abbiamo già parlato di Cerere sulle nostre pagine. Si tratta di un asteroide, tra Marte e Giove, talmente grande che gli esperti lo hanno considerato come un vero e proprio "Pianeta Nano", come Plutone. Dei ricercatori dell'Istituto meteorologico finlandese hanno proposto la creazione di una colonia umana permanente intorno alla pietra cosmica.

L'habitat umano potrebbe fungere da base per ulteriori esplorazioni future del cosmo e potrebbe essere costruito utilizzando i materiali estratti da Cerere stesso. Non si tratta di un'idea totalmente originale, perché qualcosa di simile è stato visto nel popolare romanzo di fantascienza e serie TV "The Expanse", in cui l'umanità ha creato proprio un rifugio su Cerere.

I ricercatori, per l'appunto, hanno proposto una megastruttura in orbita attorno a Cerere grazie all'abbondanza di azoto presente sul corpo celeste, una sostanza che potrebbe consentire la creazione di un'atmosfera simile alla Terra. L'articolo che descrive questa idea è stato pubblicato la settimana scorsa sul server di prestampa arXiv (deve quindi essere ancora sottoposto a revisione tra pari).

Per ricreare una gravità artificiale, inoltre, gli esperti propongono di far ruotare la massiccia struttura intorno a Cerere (per creare la gravità, la stazione dovrebbe completare un giro ogni 66 secondi). La mega struttura avrebbe anche un ascensore spaziale per trasportare i materiali da Cerere e una serie di enormi specchi cilindrici che rifletterebbero la luce solare.

Insomma, un'idea che potrebbe essere considerata fantascientifica, ma che l'umanità - un giorno - dovrà affrontare se ha intenzione di diventare una specie interplanetaria.