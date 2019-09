Vita aliena nella galassia e paradosso di Fermi, scienziati provano a dare una risposta

"Se l'Universo è pieno di civiltà, dove sono tutte?". Con questa semplice frase si può riassumere il concetto alla base del famosissimo paradosso di Fermi, che a lungo tormenta gli scienziati.

Uno studio pubblicato su The Astronomical Journal prova a fornire una risposta; secondo l'articolo, ipotetiche civiltà intelligenti potrebbero impiegare moltissimo tempo per esplorare la nostra Via Lattea, perché attendono semplicemente il movimento dei sistemi stellari.

Ad esempio, per andare sul Pianeta Rosso gli scienziati aspettano che le orbite tra Marte e la Terra siano più vicine possibili. Questo metodo potrebbe essere utilizzato anche da civiltà extraterrestri. I sistemi stellari orbitano attorno al centro della galassia su percorsi diversi a velocità diverse, e a volte potrebbero "incrociarsi", afferma l'autore della ricerca Jonathan Carroll-Nellenback.

Ciò potrebbe spiegare perché non abbiamo ancora trovato vita intelligente nella Via Lattea. Il nostro sistema solare, ad esempio, orbita attorno alla galassia ogni 230 milioni di anni. Ipotetiche civiltà aliene potrebbero aspettare l'allineamento più breve tra i loro due sistemi, afferma lo studio.

I ricercatori hanno perfino provato a creare dei modelli numerici tenendo conto di questa loro supposizione. Tuttavia, anche con questa limitazione, secondo i risultati la Via Lattea dovrebbe essere piena di vita.

"Non significa che siamo soli", afferma Carroll-Nellenback. Ci sono almeno 100 miliardi di stelle con almeno un pianeta nella Via Lattea, e finora ne abbiamo trovati solo 4.000. Nei prossimi anni, la nostra capacità di rilevare e osservare altri pianeti migliorerà drasticamente.

Questo sarà possibile grazie ai telescopi di prossima generazione, come il successore di Hubble: il telescopio spaziale James Webb.