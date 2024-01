Scienziati raggiungono un traguardo rivoluzionario per la fisica quantistica

Un team di fisici in Giappone ha realizzato una scoperta rivoluzionaria nel campo della fisica quantistica, riuscendo a mantenere la coerenza quantistica degli spin degli elettroni per 100 nanosecondi a temperatura ambiente. Questo progresso potrebbe avere un impatto significativo sullo sviluppo della tecnologia quantistica.

Il motivo è semplice: viene eliminata la necessità di attrezzature di raffreddamento costose e ingombranti attualmente necessarie per mantenere le particelle in uno stato coerente. Nel mondo quantistico, gli oggetti hanno caratteristiche meno definite rispetto a quelle del mondo macroscopico. Fino a quando non vengono osservati, esistono in uno stato di sovrapposizione, dove possono essere in più stati contemporaneamente (sembra fantascienza, ma è solo fisica!).

Tuttavia, ogni interazione con l'ambiente può alterare questo stato di sovrapposizione. Le temperature elevate, in particolare, possono disturbare questo stato, rendendo difficile mantenere la coerenza quantistica senza l'uso di sistemi di raffreddamento. La scoperta giapponese supera questo ostacolo, permettendo di mantenere la coerenza quantistica a temperature ben al di sopra del congelamento.

Per raggiungere questo risultato, i ricercatori hanno utilizzato un framework metallo-organico (MOF) in cui hanno incorporato cromofori, molecole che assorbono ed emettono luce a lunghezze d'onda specifiche. Questi cromofori, quando esposti a microonde, hanno mostrato la capacità di mantenere gli elettroni in uno stato di sovrapposizione coerente per circa 100 miliardesimi di secondo a temperatura ambiente.

Lo studio, tra le tante cose, potrebbe portare a sviluppi significativi in diversi campi, inclusi quelli delle batterie e dell'immagazzinamento dell'energia.