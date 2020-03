Scienziati hanno realizzato la versione in miniatura di alcuni importanti organi umani

Gli organoidi, in poche parole, sono piccoli organi in "miniatura" che vengono utilizzati dagli scienziati per rendere la ricerca e lo sviluppo di farmaci un processo molto più rapido. Gli scienziati sono riusciti a creare un "body-on-a-chip" composto da diversi tessuti viventi su scala microscopica.

Si tratta del modello di laboratorio più dettagliato e sofisticato di sempre, e potrebbe rivelarsi fondamentale per capire i possibili pericoli e benefici delle medicine prima che vengano utilizzate sugli esseri umani. "La creazione di microscopici organi umani per i test è stata un'estensione logica del lavoro svolto nella costruzione di organi a misura d'uomo", afferma lo scienziato medico Thomas Shupe del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM). "Molte delle stesse tecnologie che abbiamo sviluppato a livello umano, hanno anche prodotto risultati eccellenti se ridotte a livello microscopico."

Shupe e colleghi hanno creato cervello umano, cuore, fegato, polmoni, genitali, hanno riprodotto la vascolarizzazione e il colon. Ogni organoide ha avuto inizio con un piccolo campione di cellule di tessuto umano e cellule staminali; cellule che sono poi state ingegnerizzate in minuscoli organi. Quest'ultimi imitano molte delle funzioni dell'organo reale che stanno simulando. "Sapevamo che dovevamo includere tutti i principali tipi di cellule presenti nell'organo originale", afferma l'ingegnere biomedico Aleks Skardal, della Ohio State University. "Per modellare le diverse risposte del corpo ai composti tossici, abbiamo dovuto includere tutti i tipi di cellule che producono queste risposte."

Con questa innovativa tecnica potremmo ottenere nuovi farmaci più velocemente, a un costo inferiore e senza la necessità di test sugli animali. "La capacità più importante del sistema tissutale di organi umani è la capacità di determinare se un farmaco è tossico per l'uomo molto presto nello sviluppo e il suo potenziale utilizzo nella medicina personalizzata", afferma l'urologo Anthony Atala, di WFIRM. "Eliminare i farmaci problematici all'inizio del processo di sviluppo o terapia può letteralmente risparmiare miliardi di dollari e potenzialmente salvare vite."