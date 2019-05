Gli scienziati hanno trovato un modo per rendere la plastica riciclabile all'infinito

Alcune materie plastiche non si riciclano facilmente come altre, perché diversi additivi, coloranti e metodi di creazione, la rendono molto complessa a livello molecolare. Un nuovo tipo di plastica potrebbe cambiare tutto questo.

I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory del Department of Energy degli Stati Uniti, hanno progettato un nuovo tipo di polimero plastico che può essere scomposto e ricostruito senza alcun tipo di difficoltà.

"La maggior parte delle materie plastiche non sono mai state fatte per essere riciclate", ha dichiarato il chimico Peter Christensen. "Ma abbiamo scoperto un nuovo modo di assemblare la plastica che prende in considerazione il riciclaggio da una prospettiva molecolare".

Per farla breve, la plastica è formata da grandi molecole chiamate polimeri, composti a loro volta da componenti chiamati monomeri. Gli additivi utilizzati sulla plastica la rendono ampiamente utilizzabile in molti campi (pensate a quanti oggetti di plastica diversi ci sono in casa ad esempio), ma queste sostanze chimiche si "fondono" ai monomeri, e durante il riciclaggio rendono, molte volte, la plastica inutilizzabile.

Questo nuovo tipo di plastica, chiamata poly (diketoenamine) o semplicemente PDK, promette di essere rivoluzionaria. I legami tra le molecole della plastica e gli additivi aggiunti, possono essere sciolti facilmente usando dell'acido.

Durante i test con diverse sostanze, il risultato finale è stato ottimo: questa nuova plastica è stata capace di scrollarsi di dosso qualsiasi colore o agente di rinforzo. Si devono fare ancora diversi test per testare la resistenza di questo materiale, ma i ricercatori sono già ad un buon punto.

La plastica continua ad essere un enorme problema, e sta influenzando negativamente gli habitat marini. Inoltre, le sue particelle più piccole, le microplastiche, vengono trasportate ovunque grazie all'azione del vento.