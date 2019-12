Scienziati hanno fatto un resoconto del decennio sulla foresta amazzonica. Ed è terribile

La Royal Statistical Society's International Statistic of the Decade ha fornito un resoconto della situazione della foresta amazzonica durante il decennio. Il risultato è spaventoso: negli ultimi dieci anni sono stati deforestati l'equivalente di 8.4 milioni di campi da calcio, circa 62.00000 chilometri quadrati.

Dal 2010, chilometro su chilometro della foresta pluviale è stato sostituito da una vasta gamma di sviluppi commerciali, tra cui l'allevamento di bestiame e l'industria dell'olio di palma. Questo calcolo si basa sui risultati del monitoraggio della deforestazione dell'Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (INPE).

Esistono diversi motivi per cui questo argomento è importante: prima di tutto da 20 milioni a 30 milioni di persone vivono nella foresta amazzonica e dipendono da essa per sopravvivere. Inoltre, la foresta è anche la casa di migliaia di specie di piante e animali, molti a rischio di estinzione. In secondo luogo, un quinto dell'acqua dolce del mondo si trova nel bacino amazzonico. Infine, la foresta pluviale amazzonica è responsabile dello stoccaggio di oltre 180 miliardi di tonnellate di carbonio.

Come mostra uno studio del novembre 2018, l'Amazzonia potrebbe generare oltre 8 miliardi di dollari ogni anno da parte di industrie sostenibili come quelle per l'allevamento di noci e di gomma (di questi miliardi si contano anche i benefici fatti all'ambiente). Ma, in questo momento, ogni minuto, si perdono oltre tre campi da calcio all'interno della foresta pluviale amazzonica.

Ci piacerebbe concludere questa notizia con parole confortevoli ma, sfortunatamente, non è possibile.