Scienziati alla ricerca di vita aliena hanno avuto un "primo contatto" con una balena

Alcuni scienziati del Search for Extraterrestrial Intelligence Institute (SETI), il gruppo specializzato nella ricerca di vita extraterrestre, hanno appena dichiarato di aver raggiunto il loro obiettivo, conversando per circa 20 minuti con una intelligenza non umana... presente nel nostro pianeta.

L'essere in questione era una megattera, una delle balene più comuni dell'oceano Atlantico e Pacifico che un tempo però rischiava l'estinzione. Le ragioni per cui i ricercatori del SETI hanno cercato di conversare con un cetaceo sono diverse. Innanzitutto, capire il significato dei versi delle megattere è uno degli obiettivi più longevi della ricerca zoologica. Riuscire ad interpretarla vorrebbe dire compiere dei grandi passi in avanti nel campo dell'etologia.

Inoltre, le balene possono fungere da test o da proxy per contattare in futuro delle intelligenze aliene. "Come l'astrobiologia usa l'Antartide come proxy per Marte, noi stiamo usando sistemi di comunicazione non umani ma complessi come proxy per capire se riusciamo a individuare un segnale alieno e a comprenderlo" spiega la pagina ufficiale del progetto SETI. "Le megattere sono cresciute sullo stesso pianeta e attorno alla stessa stella, come gli umani, ma i loro sistemi di comunicazione non sono certamente umani! Quindi possiamo modificare il nostro approccio con le intelligenze non umane per tentare di comprenderle."

Il SETI è l'organizzazione scientifica dedita alla ricerca sugli alieni più importante e seria del mondo e collabora con moltissimi fisici, biologi, ingegneri e chimici di tutto il mondo. Molti scienziati della NASA appartengono anche al SETI, nato da un'idea di uno degli astronomi più importanti del Novecento: Carl Sagan, lo stesso scienziato che pensò di inserire dei documenti e dei messaggi umani all'interno delle sonde Voyager.

Il team, usando delle informazioni ottenute negli anni precedenti, ha tentato così di conversare con una megattera, riuscendoci per circa 20 minuti. Per farlo ha lanciato dei richiami e ha usato dei registratori particolari, per individuare tutte le frequenze di risposta dell'animale, la cui registrazione era utile per formulare una conversazione coerente.

"La nostra era semplicemente una chiamata di contatto, che però ha funzionato", ha chiarito Josie Hubbard, una delle etologhe coinvolte nel progetto . “È così che le balene si chiamano tra loro: fanno delle urla o dei colpi, per determinare la posizione dell'altro. E in questo modo che abbiamo interagito per la prima volta con una megattera di nome Twain”.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.