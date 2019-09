Scienziati alla ricerca del nutrimento dei buchi neri supermassicci

Nulla di quello che si trova nell'universo è lì per caso. Tutto ha avuto una sua evoluzione. Lo stesso vale anche per i buchi neri; quelli giganti sono cresciuti nutrendosi del gas e della polvere che consumavano, o dalla fusione con altri oggetti. C'è però un problema, nessuno ha mai trovato uno di questi mostri durante la sua "crescita".

Secondo una teoria i buchi neri supermassicci, mostri con centinaia di migliaia o miliardi di soli di massa, potrebbero essersi sviluppati da una popolazione di buchi neri più piccoli (buchi neri intermedi, con massa dai 100 ai 100.000 soli) che non è mai stata scoperta.

Ci sono diversi candidati sotto osservazione, e qualora gli scienziati dovessero trovare l'anello mancante ci sarà una nuova domanda: come si sono creati i buchi neri di massa intermedia?

I buchi neri ancora più piccoli sono chiamati "di massa stellare", hanno una massa compresa tra 1 e 100 volte quella del Sole, e si formano quando le stelle esplodono. Per crescere, un buco nero dovrebbe "mangiare" tantissimo materiale. E potrebbe raddoppiare il suo peso in "soli" 30 milioni di anni.

"Se si parte da una massa di 50 masse solari, non si può semplicemente crescere fino a 1 miliardo di masse solari in 1 miliardo di anni”, dichiara Igor Chilingarian, astrofisico dello Smithsonian Astrophysical Observatory. "Come sappiamo, ci sono buchi neri supermassicci che esistevano meno di 1 miliardo di anni dopo la formazione dell’universo".

Come trovare quindi i buchi neri di massa intermedia? Grazie all'uso dei telescopi e dei rilevatori di onde gravitazionali. Il candidato più promettente per il ruolo di buco nero di massa intermedia si chiama HLX-1, con una massa di circa 20.000 volte quella del Sole. Un altro candidato si chiama M82 X-1, la sorgente di raggi X più luminosa della galassia M82.

Uno dei possibili luoghi per trovare questi mostri sono le galassie nane, visto che sistemi stellari più piccoli potrebbero ospitare buchi neri di massa inferiore. Ad aiutare gli scienziati nella ricerca saranno gli strumenti di prossima generazione, come il telescopio spaziale James Webb della NASA e lo Spectrum X-Gamma, uno strumento che sarà lanciato a luglio dall'agenzia spaziale russa Roscosmos.