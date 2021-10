Scienziati hanno 'riconfigurato' cervello di un verme usando parti di un'altra creatura

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, gli scienziati hanno "ricablato" il cervello di un verme nematode chiamato Caenorhabditis elegans, con pezzi del sistema nervoso di un organismo chiamato Hydra.

Il C. elegans, simile al nostro, ha un sistema nervoso strettamente collegato e governato dai neurotrasmettitori, che vengono rilasciati negli spazi sottili tra i neuroni chiamati sinapsi. I neuroscienzati possono capire moltissimo sul cervello di una creatura studiando proprio queste sinapsi. Un po' di tempo fa queste sinapsi sono state create in laboratorio, effettuando un primo passo verso un cervello artificiale.

"Tuttavia per capire davvero come funzionano, vuoi sapere se puoi ricostruirli - quindi ripararli - dopo che sono stati rotti. E questo è molto difficile da fare", afferma l'autore senior dello studio, Daniel Colón-Ramos della Yale University School di Medicina.

Nel nuovo studio, quindi, gli esperti hanno cercato di capire se riparare il cervello di questo nematode con parti prese in prestito da un altro organismo fosse fattibile. Gli scienziati hanno preso di mira l'hydra, non la creatura mitologia con nove teste, ma un genere di cnidari idrozoi appartenente alla famiglia Hydridae con delle capacità rigenerative incredibili.

Questi sono esseri imparentati con gli anemoni di mare che arrivano a grandezze fino a 10 mm, dotati di minuscoli corpi tentacolari e governati da una serie di neuroni. Nel loro esperimento, gli esperti hanno geneticamente alterato degli esemplari di C. elegans per perdere la loro capacità di sentirsi sazi; effettivamente (proprio a causa della modifica genetica) questi vermi mangiavano in continuazione, indipendentemente se avessero già mangiato o no.

Così gli scienziati hanno poi "innestato" i neuropeptidi dell'hydra ai vermi, per dare dare loro la capacità di sentirsi sazi che precedentemente era stata tolta. Alle fine questa strana unione ha funzionato, e i vermi non mangiavano più in continuazione. Questo potrebbe essere l'inizio di nuovi esperimenti simili, dove gli scienziati utilizzano due tipi diversi di neurotrasmettitore tra animali differenti.